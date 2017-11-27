Завтра у Коломиї засідатиме виконком. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Завтра, 28 листопада, у Коломиї засідатиме виконком.

Початок о 14 годині.

Порядок денний засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради:

1. Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 25.03.2014 № 44 “Про забезпечення житлом і першим робочим місцем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа”

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович, начальник служби у справах дітей міської ради

2. Про схвалення міської програми “Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа” на 2018-2022 роки

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович, начальник служби у справах дітей міської ради

3. Про затвердження висновків про доцільність позбавлення батьківських прав

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович, начальник служби у справах дітей міської ради

4. Про надання дозволу батькам від імені дитини на отримання грошової компенсації за належне їй житло

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович, начальник служби у справах дітей міської ради

5. Про визначення способів участі батька у вихованні та спілкуванні з малолітньою дочкою

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович, начальник служби у справах дітей міської ради

6. Про надання дозволів на відчуження та придбання майна



Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович, начальник служби у справах дітей міської ради

7. Про схвалення міської Програми забезпечення виконання рішень суду на 2018 рік

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна, директор департаменту соціальної політики міської ради

8. Про направлення в суд подання про призначення опікуна

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна, директор департаменту соціальної політики міської ради

9. Про направлення в суд подання про призначення опікуна

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна, директор департаменту соціальної політики міської ради

10. Про надання допомоги на поховання

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна, директор департаменту соціальної політики міської ради

11. Про надання допомоги на оперативне лікування

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,

директор департаменту соціальної політики міської ради

12. Про схвалення міської Програми «Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту» на 2018-2021 роки

Доповідає: Колесник Володимир Любомирович, начальник відділу молоді та спорту міської ради

13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Доповідає: Колісник Андрій Ярославович, начальник відділу архітектури та містобудування міської ради

14. Про розгляд заяв з питань присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості

Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,

начальник відділу архітектури та містобудування міської ради

15. Про передачу матеріальних цінностей

Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник відділу управління комунальним майном міської ради

16. Про передачу на баланс нежитлового приміщення (аптека) за адресою пл. Привокзальна, 13

Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник відділу управління комунальним майном міської ради

17. Про затвердження комісії з приватизації державного фонду у новому складі

Доповідає: Михайлищук Василь Михайлович, директор КП “Житлоінфоцентр”

18. Про передачу на баланс нежитлового приміщення по вул. Леонтовича, 26а

Доповідає: Михайлищук Василь Михайлович, директор КП “Житлоінфоцентр”

19. Про шефство над військовими частинами у 2018 році

Доповідає: Кротюк Олександр Степанович, начальник відділу з питань цивільного захисту міської ради

20. Різне