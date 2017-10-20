Завтра у Карпатах найсильніші атлети України змагатимуться за 40 тис. грн

21 жовтня на гірськолижному курорті “Буковель”пройдуть завершальні в нинішньому сезоні змагання на витривалість “Гонка Нації”.

Забіги в Карпатах зберуть найсильніших атлетів України. Кращий з кращих має можливість виграти грошовий приз у розмірі 40 000 гривень, пишуть Версії з посиланням на Сегодня.

На спеціальних трасах, прокладених на гірських карпатських схилах, для створення яких були залучені професійні спортсмени та керівники елітних силових спецпідрозділів, виступлять близько 400 найбільш підготовлених учасників. Спостерігати за незабутніми емоціями фінальної гонки сезону будуть близько тисячі глядачів.

Традиційно спортсменів чекає “Забіг сили” (5 км і 20 перешкод) і “Забіг волі” (10 км і 25 перешкод). А найвідчайдушніших і витривалих учасників Race Nation в Буковелі чекає божевільний “Забіг Ultra” (40 км і 40 перешкод).

Забіги “сили” і “волі” пройдуть виключно в категорії “Elite”. Вона розрахована на найвитриваліших і підготовлених учасників. Лідери забігу отримають грошові призи та можливість взяти участь в наступних забігах безкоштовно.

“Гонка в Буковелі – це апогей бігових змагань країни. Тут ми побачимо самий цвіт нації. Сюди приїдуть наші найсильніші учасники і ми зробимо все можливе, щоб вони були приємно здивовані. Забіг Ultra буде фізично найскладнішим стартом в Україні. У цьому забігу визначиться абсолютний чемпіон Race Nation в Україні. За перше місце переможець отримає 40 тисяч гривень “, – заявив організатор” Race Nation “Юрій Підлісний.

Цікаво, що перед кожним забігом організатори влаштовують спеціальні відкриті тренування та майстер-класи, в рамках яких кожен учасник має можливість отримати консультацію з фізичної підготовки і системі харчування.

Раніше у вересні тисячі любителів спорту взяли участь у забігах “Гонка Нації” в Києві на мототреку в Пирогово. В “Забігу Волі” першим до фінішу прийшов Дмитро Бойко з Сум. Нелегка траса далася атлету за рекордно мала кількість часу – 1 година і 17 хвилин.

До цього в серпні етап “Гонка Нації” пройшов в Одесі . При складних погодних умовах (спека майже в 40 градусів) більше тисячі любителів екстремального відпочинку взяли участь в змаганнях на витривалість.