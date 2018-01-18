Завтра середмістя Коломиї перекриють

Центральну частину Коломиї перекриють завтра зранку.

Про це у Facebook повідомив начальник Коломийської поліції Остап Білейчук, передає Дзеркало Коломиї.

“З нагоди Богоявлення Господнього (Водохреща), 19січня з 06:00 год. до 20:00 год. буде перекрита центральна частина міста для руху автомобілів: від Церкви Священомученика Йосафата (дитяча церква) до Собору св. Архистратига Михаїла (Михайлівська церква).

20 та 21 січня 2018 з 14:00 год. буде обмежено рух транспортних засобів в центральній частині міста на час проведення різдвяних концертів біля міської новорічної ялинки.

На цей період просимо дотримуватись Правил дорожнього руху та ввічливого ставлення до інших учасників дорожнього руху!”, – йдеться у дописі.