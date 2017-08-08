Українські депутати обігнали європейських за рівнем зарплати

Зарплата українських нардепів у сім разів перевищує середню зарплатню в Україні.
Українські депутати обігнали європейських за рівнем заробітної плати та зайняли перше місце в рейтингу. Друге місце посіли нардепи Франції. Тут народні обранці отримують приблизно в шість разів більше, ніж середньостатистичні французи, пише МІСТО.
У Німеччині дохід депутатів вищий за середній в країні – у 5,5 разів. В Італії нардепи отримують заробітну плату майже в 5 разів вищу середньої.
Замикає першу п’ятірку рейтингу Словаччина, де зарплата депутатів перевищує середню у чотири рази.
У таких країнах, як Болгарія, Люксембург та Угорщина, в депутатів немає навіть дворазової переваги.