Захист чи жорстокість? Користувачів соцмереж обурило вбивство шести вовків у Карпатах

В Ясінянському держлісгоспі у Чорній Тисі мисливці вполювали шість вовків.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Юрій Дуб з посиланням на сторінку Василя Рибалко, пишуть Новини Закарпаття.

Коментарі під фото, які опублікував Василь різняться, але переважно це негативні відгуки в бік мисливців.

“Мороз по шкірі від людської жорстокості і екологічної безграмотності”, – зазначає одна із користувачок Фейсбуку.

“Я розумію є така робота вбивати. Але таку кількість? І ще з таким захопленням видавати це за норму. Наш вік точно буде приречений. Так мабуть звірі б не поступили”, – додає пані Надія на цій же сторінці.

У соцмережі можна зустріти з десяток інших негативних коментарів. Щоправда, є кілька і схвальних. Як ось цей: “І правильно зробили! Нема що вовкам шастати біля села! Забили – на то були причини!”

Деякі користувачі стали на захист мисливців:

“І правильно зробили!!! нема що вовкам шастати біля села!!! забили – на то були причини!!!”

“За цілий рік вони шкодять, і повірте, що то казка, що поїдають старих і хворих. Не санітар, а вбивця, бо дуже часто вбиває задля розваги і навіть не їсть впольовану здобич. А його вполювати вдається лише взимку. Хоча він мені також дуже подобається, але людина – єдиний аргумент цьому досить пластичному хижакові”.

Згодом фото були видалені з мережі.