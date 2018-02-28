За минулу добу шахраї ошукали прикарпатців майже на 80 тис. грн

До Івано-Франківського відділу поліції звернулись двоє потерпілих та повідомили, що невідомі особи заволоділи їхніми грошовими коштами.

Про це повідомляє СК ГУНП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

В першому випадку правоохоронці з’ясували, що 39-річний франківчанин мав на меті придбати автомобільні шини.

На сайті “ОLX” він знайшов оголошення про продаж восьми автомобільних шин. Пізніше, у телефонній розмові із продавцем, домовились про суму, після чого чоловік переказав 36 400 грн на банківську карточку невідомого. Щойно шахрай отримав гроші, телефонний зв’язок з ним обірвався.

Наступною жертвою стала 57-річна мешканка Франківська. Жінка повідомила, що 26 лютого невідома особа зателефонувала їй та представилась працівником “Приватбанку” . Чоловічий голос в слухавці переконливо сказав, що потрібно підвищити безпеку банківської картки, тому запропонував заявниці надати усі дані.

Жінка, повіривши невідомому, надала таємні реквізити кодів доступу до банківської картки, після чого з її рахунку зняли близько 43 тис. грн.

Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.