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За минулу добу шахраї ошукали прикарпатців майже на 80 тис. грн

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Фото ілюстративне

До Івано-Франківського відділу поліції звернулись двоє потерпілих  та  повідомили, що невідомі особи заволоділи їхніми грошовими коштами.

Про це повідомляє СК ГУНП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї. 

В першому випадку правоохоронці з’ясували, що 39-річний франківчанин мав на меті придбати автомобільні шини.

На сайті  “ОLX” він знайшов оголошення про продаж  восьми автомобільних шин. Пізніше, у телефонній  розмові із продавцем, домовились  про суму,  після чого чоловік переказав  36 400 грн на банківську карточку невідомого. Щойно шахрай отримав гроші, телефонний  зв’язок  з  ним обірвався.

Наступною жертвою стала 57-річна мешканка Франківська.  Жінка повідомила, що 26 лютого невідома особа зателефонувала їй та представилась працівником “Приватбанку” . Чоловічий голос в слухавці переконливо сказав, що потрібно підвищити безпеку банківської картки, тому запропонував заявниці надати усі дані.

Жінка, повіривши невідомому, надала таємні реквізити кодів доступу до банківської картки,  після чого з її рахунку зняли  близько 43 тис. грн.

Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

                                                                                                                                                                                                                            

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