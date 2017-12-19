За 35 млн грн у Коломиї побудують притулок для тварин

Комунальна установа “Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради” провела тендер на будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин.

Найнижчу ціну на торгах запропонувало ПП “Промбудсервіс-Косів” (м.Косів) – 34,71 млн грн, інформує Галичина.

Після перевірки тендерної документації замовник укладе договір з переможцем.

Планується, що притулок побудують до кінця 2018 року.

За даними ЄДРПОУ, засновником ПП “Промбудсервіс-Косів” є Мешканець Косівщини Тинкалюк Володимир Миколайович.

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