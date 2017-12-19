Додому Новини Суспільство За 35 млн грн у Коломиї побудують притулок для тварин

За 35 млн грн у Коломиї побудують притулок для тварин

0
Поділитися

Комунальна установа “Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради” провела тендер на будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин.

Найнижчу ціну на торгах запропонувало ПП “Промбудсервіс-Косів” (м.Косів) – 34,71 млн грн, інформує Галичина.

Після перевірки тендерної документації замовник укладе договір з переможцем.

Планується, що притулок побудують до кінця 2018 року.

За даними ЄДРПОУ, засновником ПП “Промбудсервіс-Косів” є Мешканець Косівщини Тинкалюк Володимир Миколайович.

Читайте також: Стало відомо, коли у Коломиї відкриють притулок для безхатьків. ВІДЕО.

Статті по теміБільше від автора