Стало відомо, коли у Коломиї відкриють притулок для безхатьків. ВІДЕО

Чисте ліжко, душ, пральня та гарячий чай. Такі зручності матимуть коломийські безпритульні з 1 листопада.

У місті для безхатьків відкривають нічний притулок.

Щонайменше 20 осіб без постійного місця проживання зможуть безкоштовно переночувати та привести себе до ладу у спеціалізованому приміщенні на вулиці Петлюри.

Ремонт та облаштування закладу вже на завершальному етапі.

Детальніше – у сюжеті НТК.

Як повідомлялося, раніше на Петлюри, 98, де розташується притулок для безхатьків, тривали ремонтні роботи.