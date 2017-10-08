З потяга “Перемишль-Київ” за гучні гуляння висадили 30 пасажирів

5 жовтня 30 пасажирів, які подорожували швидкісним поїздом №706 Перемишль – Київ, висадили з поїзда на станції Коростень через порушення громадського порядку та нетактовну поведінку.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці, пише Дзеркало Коломиї.



Під час поїздки у швидкісному поїзді група пасажирів з Перемишля до Києва після відправлення поїзда зі станції Львів почали вести себе зухвало, дуже голосно розмовляти, вживати алкогольні напої, порушувати громадський порядок та заважати спокійно подорожувати іншим пасажирам.

З метою дотримання порядку під час подорожі та для забезпечення комфорту інших пасажирів, а також відповідно до пункту 8.38 Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, цю групу було висаджено на станції Коростень із залученням чергового по вокзалу та представників поліції, а на проїзних документах поставлено відповідні відмітки.

“Укрзалізниця” звертається до всіх пасажирів з проханням під час будь-яких подорожей, у тому числі залізничним транспортом, завжди дотримуватися громадського порядку, бути ввічливими та чемними, не порушувати права та законні інтереси інших пасажирів, поважати інших пасажирів.

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