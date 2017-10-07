Керівник “Укрпошти” пообіцяв звільняти тих працівників, які не посміхаються і грубіянять

“Укрпошта” працює над залученням у команду працівників, які уміють доброзичливо спілкуватися з клієнтами.

Про це 5 жовтня Укрінформу розповів в. о. генерального директора ПАТ “Укрпошта” Ігор Смілянський під час форуму E-COMMERS CONGRESS в Києві.

“Наше трудове законодавство недосконале, і воно гальмує розвиток країни. Для того щоб просто звільнити некомпетентну людину, потрібно пройти шість кіл пекла. Ми з юристами розробляємо нормативні документи, де готуємо визначення поняття “хамства”. Ми зацікавлені в залученні співробітників, які посміхатимуться, а тих, хто не посміхається і грубіянить – звільнимо”, – сказав Смілянський.

За словами в. о. гендиректора, в ході реформи управління підприємства була розроблена спеціальна програма навчання співробітників.

У штаті “Укрпошти” на сьогодні налічується 36 тисяч листонош, що обслуговують 6.5 мільйона клієнтів по всій території України.

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