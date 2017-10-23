З початку року кількість українців скоротилася майже на 140 тис. осіб

З початку року чисельність населення України скоротилася на 139,6 тисяч осіб.

Про це йдеться у розрахунках на сайті Державної служби статистики, інформує Еспресо.

Таким чином, кількість померлих почала значно перевищувати кількість живонароджених, адже на 100 померлих їх припадає 63 особи.

З початку року в країні народилося 243 862 людини, а померло – 386 505 осіб. Станом на 1 серпня в Україні налічується 42 млн 514 тисяч громадян.

У 2017 році з країни поїхали 218,1 тисяч людей, а приїхало – 221,1 тисяча осіб.