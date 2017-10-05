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Юні туристи Коломиї здійснили масове сходження на Говерлу. ВІДЕО

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У Коломийській станції юних туристів пройшла декада туризму. Спортивний захід приурочили Всесвітньому дню туризму.

У програмі декади відбулися майстер-класи з велотуризму на дистанції “Фігурне водіння велосипеда” за участю Василя Колодюка – багаторазового переможця та призера у змаганнях з велосипедного туризму, йдеться в сюжеті НТК.

Don Yapon

Змагання з паркового орієнтування серед гуртківців станції, які пройшли на дистанції “За вибором” у парку імені Кирила Трильовського та масове сходження на Говерлу.

Юні туристи здобули чергову перемогу над собою, їх чекають наступні змагання, походи та вершини.

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