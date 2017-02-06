Єпископи УГКЦ дали останнє попередження владі, а українців попросили не зневірюватися

Синод єпископів УГКЦ звернувся 4 лютого до представників органів державної влади, політикуму та громадянського суспільства України зі словом останнього попередження владі і закликом до українців – не розчаровуватися і не зневірюватися.

“Сьогодні настав крайній термін для переміни свідомості влади, задля того аби пройти точку неповернення, за якою можна буде будувати по-справжньому незалежну країну без руйнівних наслідків пострадянських травм”.

Владики УГКЦ наголошують, що сьогодні Україна потребує лідерів, які здатні брати на себе відповідальність за втілення прагнень українців. Занепокоєння Церкви викликають, зокрема, сигнали про блокування на державному рівні реформ, яких вимагає і потребує наше суспільство. Як наголошують владики, вже неозброєним оком видно, як у суспільстві зростають розчарування і тривога.

“Ми, як душпастирі, … поділяємо думку наших вірних і суспільства щодо нагальної необхідності реформ, які за своєю суттю повинні… стати запорукою соціальної справедливості та здійснення мрій українців про достойне життя для себе і своїх нащадків”.

В УГКЦ наголошують на необхідності з особливою відповідальністю підходити до конституційних змін.

“Безпідставне затягування чи відкладання реформ стримує розвиток нашого суспільства. Ще більшу загрозу для цього розвитку несуть у собі корупційні інтереси та дії декотрих політиків і груп, бо вони вбивають віру українців у саму можливість життєво необхідних змін. Окрім того, вони ще й руйнують суспільну довіру до владних інституцій, що в нинішній ситуації може бути вигідне тільки нашим ворогам”, – з тривогою констатують владики УГКЦ і попереджають владу: “Українське суспільство хоче бачити результат своєї боротьби за гідне життя, за що наш народ заплатив і надалі платить таку високу ціну кривавих жертв на Майдані та на Сході України”.

Єпископи УГКЦ застерігають владу від подвійних стандартів:

“Коли народ платить кров’ю за саму незалежність держави на полі бою, неприпустимо перекреслювати його подвиг гальмуванням змін, внутрішніми чварами і торгувати її добрим ім’ям у міжнародній спільноті. Суспільство очікує від влади нових і чесних правил, яких вона повинна дотримуватися, а також відповідальних і прозорих дій, котрі даватимуть підстави для довіри та надії”.

Головний заклик до сьогоднішньої влади від владик УГКЦ такий: “Не ставити особисті, бізнесові чи партійні інтереси вище від загальнонаціональних. Турбота про спільне благо та скерування всіх здорових сил на захист гідності людини та на утвердження соціальної справедливості в нашому народі мають стати консолідаційними факторами для всього суспільства та його провідників. І сьогодні настав крайній термін для такої переміни свідомості влади, задля того аби пройти точку неповернення, за якою можна буде будувати по-справжньому незалежну країну без руйнівних наслідків пострадянських травм”.

Окремо єпископи звернулися до українців: “Дорогі співвітчизники! Після Майдану, в обставинах зовнішньої військової агресії проти нашої держави, українське суспільство не має права перетворюватися на суспільство розчарованих чи зневірених. Це було б найбільшою поразкою для всіх. Необхідно зберігати холодний розум і спокій, щоб якимись нерозважними діями чи гарячковими кроками не змарнувати здобутків, котрих ми досягли такою великою ціною”.

Усіх вірних єрархи УГКЦ закликають до посиленої молитви за наш народ, правління і все воїнство.

Risu