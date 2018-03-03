Яремчани перекрили державну трасу Івано-Франківськ — Рахів. ВІДЕО

Василь Онутчак, міський голова міста Яремче, спільно з депутатським корпусом і представниками громадськості відреагували на вказану подію та організували в приміщенні Будинку Культури громадські слухання.

Голос-інфо повідомляє, що депутати спільно з громадою прийняли рішення говорити з протестуючими виключно в правовому полі. Методи шантажу та тиску, якими користуються протестувальники є незаконними та такими, що піддаються осуду в громадянському суспільстві.

Акція протесту буде продовжена 5 березня, отже чи буде зроблено висновки побачимо найближчим часом.

Як це було дивіться у відеосюжеті.

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