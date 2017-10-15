Якою сьогодні буде погода в Коломиї

За інформацією Sinoptik, весь день у Коломиї буде хмарним. Без опадів.

Температура повітря зранку +14, вдень – до +20°, ввечері – 16° тепла.

Вітер західний до 6,5 м/сек.

Сонце в Коломиї зійшло о 7:39, а зайде о 18:31.