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Якою сьогодні буде погода в Коломиї

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Фото з mapio.net

За інформацією Sinoptik, весь день у Коломиї буде хмарним. Без опадів.

Температура повітря зранку +14, вдень – до +20°, ввечері  – 16° тепла.

Don Yapon

Вітер західний до 6,5 м/сек.

Сонце в Коломиї зійшло о 7:39, а зайде о 18:31.

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