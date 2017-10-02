Яка гідна зарплата для працівників Коломийської міської ради? ОПИТУВАННЯ

На сайті Дзеркала Коломиї стартувало нове опитування “Яка гідна зарплата для працівників Коломийської міської ради?”

Проголосувати можна на головній сторінці у стрічці новин за цим посиланням.

Нещодавно завершилося онлайн-опитування “Як оцінюєте рішення Коломийської міськради по звільненню заслуженого тренера Хмуляка і пропозицію стати йому підсобником?”

Більшість – 474 опитаних (66.95%) – проголосували проти такого рішення міськради.

Позитивно рішення оцінили 223 особи (31.5%).

Загалом в опитуванні взяло участь 697 осіб.

Раніше завершилося онлайн-опитування “Кого підтримуєте на посаду головного лікаря Коломийської ЦРЛ?”

Найбільшу кількість голосів в голосуванні набрали двоє кандидатів. Ігор Нижник отримав 450 голосів (28,92%), за ним йде Олег Токарчук з 413 голосами (26,54%).

Загалом в опитуванні взяли участь 1518 осіб.

Результати всіх опитувань можна переглянути ТУТ.