Яка гідна зарплата для працівників Коломийської міської ради? ОПИТУВАННЯ

На сайті Дзеркала Коломиї стартувало нове опитування “Яка гідна зарплата для працівників Коломийської міської ради?”
Проголосувати можна на головній сторінці у стрічці новин за цим посиланням.
Нещодавно завершилося онлайн-опитування “Як оцінюєте рішення Коломийської міськради по звільненню заслуженого тренера Хмуляка і пропозицію стати йому підсобником?”
Більшість – 474 опитаних (66.95%) – проголосували проти такого рішення міськради.
Позитивно рішення оцінили 223 особи (31.5%).
Загалом в опитуванні взяло участь 697 осіб.
Раніше завершилося онлайн-опитування “Кого підтримуєте на посаду головного лікаря Коломийської ЦРЛ?”
Найбільшу кількість голосів в голосуванні набрали двоє кандидатів. Ігор Нижник отримав 450 голосів (28,92%), за ним йде Олег Токарчук з 413 голосами (26,54%).
Загалом в опитуванні взяли участь 1518 осіб.
Результати всіх опитувань можна переглянути ТУТ.
Що за нерозумне формулювання питань? Можна подумати, що громада міста визначає зарплати працівників містької ради. Є тарифна сітка, є посадові оклади. Цікавить інше- кому це потрібно, щоб збурювати одних проти інших?
Міська рада сама затверджує свою зарплатню, в тому числі і премії.