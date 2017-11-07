Як зросли пенсії в еквіваленті до борщового набору. ІНФОГРАФІКА

11 жовтня в Україні набули чинності нові норми пенсійного забезпечення. Уже минулого місяця пенсіонери почали отримувати збільшені пенсії. Це лише перший крок системи заходів, який ми звикли називати пенсійною реформою. Далі українців чекає щорічна індексація за новою системою, підвищення страхового стажу та нові умови розрахунку розміру пенсії, а з 2019 року – впровадження накопичувальної пенсійної системи.

Про це повідомляє Слово і Діло.

Однак єдиним результатом, який ми маємо на сьогодні й до кінця 2017 року, є фактичне підвищення пенсій завдяки перерахунку, який був здійснений для 10,2 млн пенсіонерів.

“Слово і Діло” перерахувало отримані надбавки до пенсій в еквіваленті так званого борщового набору – сукупної вартості продуктів, необхідних для того, аби приготувати стандартну 5-літрову каструлю борщу (за умови, що ця вартість на сьогодні становить у середньому 98 грн).

Отже, з усіх пенсіонерів, яким підвищили пенсії, доплату в розмірі до 200 грн отримали 47%. З них 32% зможуть за ці гроші приготувати собі додатково всього 1,5 каструлі борщу, решта – до 2-х.

20 відсоткам пенсіонерів додали до виплат 200-500 грн. Цього вистачить на 2-5 додаткових каструль найпопулярнішої української національної страви.

Тих, кому нарахували пенсійних виплат більше на 500-1000 грн, 13%. Вони зможуть додатково розжитися 5-10 каструлями борщу на місяць.

Іще 20% людей отримали підвищення до пенсій у розмірі понад 1000 грн. Цього вистачить на приготування понад 10 стандартних каструль борщу.

Читайте також: Як зростуть пенсії в коломиян та жителів району? Все, що варто знати про нову реформу