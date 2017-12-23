Як зберегти ялинку в горщику пояснив експерт WWF

Як повідомлялося, прикарпатці можуть придбати “живі” ялинки в горщинах.

Це дозволяє відчути хвойний аромат, який створить неймовірну атмосферу свята, та водночас не зашкодить довкіллю і збереже ліс, пише УП.Життя.

Декларується, що таку ялинку після свят можна висадити на вулиці, і вона тішитиме око ще багато років.

Однак, не всі знають як правильно обрати таку красуню, та – найголовніше – як нею опікуватися у період свят, щоб зберегти до висадки.

Ці тонкощі пояснює Ірина Миронова, консультант з питань екологічного менеджменту і стратегії, енергоеффективності та корпоративної соціальної відповідальності Всесвітнього фонду природи WWF.

Як обрати еко-ялинку

Живі ялинки в горщиках продаються на всіх новорічних ярмарках, у торгових центрах і лісництвах.

Деревце коштує від 150 гривень до декількох тисяч – все залежить від його висоти.

Дендрологи не радять купувати ялинку вищу за 80 см, адже більші рослини важко приживаються після пересадки.

Зверніть увагу на сорт дерева. Найлегше доглядати за ялинкою звичайною, ялицею та ялиною канадською Конікою.

На ялинці обов’язково повинен бути пластиковий чип. Це бірка зі штрих-кодом – за ним можна перевірити її походження на сайтах Держагентства лісових ресурсів або на yalinka.info

Як доглядати за еко-ялинкою вдома

Щоб хвоя не постраждала від сухого повітря чи перепаду температур, декілька днів потримайте її в прохолодному приміщенні без яскравого світла.

В кімнаті оберіть місце якнайдалі від опалювальних пристроїв.

Не забувайте поливати і обприскувати рослину двічі на тиждень водою кімнатної температури.

Якщо поруч з ялинкою поставити зволожувач повітря чи резервуар з водою, їй буде комфортно.

Прикрасити деревце можна легкими іграшками, щоб не травмувати і не обтяжувати гілочки.

Ідеальний варіант – handmade-іграшки з шишок, горіхів, пряників і сушених фруктів.

Після свят винесіть ялинку на балкон, чи в інше прохолодне приміщення, до весни.

У березні-квітні дерево можна висадити в лісі, парку чи на власному подвір’ї.

Так ви станете учасником всеукраїнського проекту “Разом за природу”, який займається відновленням і примноженням лісових багатств України.

Минулою весною у лісах і заповідниках Карпат висадили більше 20 тисяч дерев.

Якби одна людина щороку висаджувала лише одна дерево, до то 50 років у неї був би уже маленький ліс на 0,25 гектара.