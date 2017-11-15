Як захиститися від інтернет-шахраїв: важливі поради

Для виявлення шахраїв, які здійснюють свою злочинну діяльність у мережі Інтернет, по всій території держави проводяться профілактичні заходи під умовною назвою “Трикстер”.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, пише Дзеркало Коломиї.



Заходи триватимуть до кінця листопада.

У зв’язку з цим поліція ще раз нагадує усім користувачам про необхідність бути пильними та не довіряти незнайомим і підозрілим ресурсам.

Нікому не повідомляти свій ПІН-код і номер карти, навіть особам, які по телефону представляються працівниками банку; Не носити ПІН-код в гаманці чи в мобільному телефоні; У разі втрати (крадіжки) карти негайно зателефонувати до банківської установи для її блокування. Те ж саме необхідно зробити, якщо картка залишилась в банкоматі та не видається держателю; Підключити послугу “SMS-банкінг” та відслідковувати всі свої фінансові операції; Встановити щоденний ліміт видачі коштів по картковому рахунку; При здійсненні розрахунків в мережі Інтернет користуватися перевіреними сайтами (тобто такими, де використовується захищений протокол https://); На комп’ютерах використовувати актуальне антивірусне програмне забезпечення; Здійснювати розрахунок платіжною карткою в кафе, ресторанах, магазинах, тощо – лише особисто або при візуальному контролі (тримати картку в полі зору); При отриманні коштів в банкоматі – звертати увагу на його зовнішній вигляд, наявність чужорідних або сторонніх предметів (так званих “накладок”). При підозрі у виявленні “накладки” – телефонувати до банківської установи та повідомляти про свою підозру; При отриманні телефонного дзвінка на Ваш мобільний телефон (отриманні СМС-повідомлення про блокування платіжної картки чи наявності невідомої раніше заборгованості перед банком) від осіб, які представляються працівниками банку – НЕ ПОВІДОМЛЯТИ їм ніякої інформації про свою платіжну картку (ПІН-код, CVV номер, строк дії картки, слово-пароль тощо). У разі необхідності – краще приїхати особисто до банківської установи для з’ясування всіх обставин або передзвонити за номером, який вказаний на картці; У разі отримання на мобільний телефон СМС-повідомлень про “перемогу в конкурсі”, “перемогу в розіграші”, “виграші автомобіля” – у жодному разі нікуди не пересилати кошти, а негайно повідомляти про такі “пропозиції” правоохоронні органи. Пам’ятайте, що сьогодні такий вид шахрайства – один з найбільш розповсюджених.

Водночас, навіть якщо ви не стали жертвою шахраїв, радимо в обов’язковому порядку інформувати поліцію про всі відомі вам факти вчинення шахрайських дій в мережі Інтернет. Вказана Вами інформація є важливою для наших працівників для оперативного реагування на правопорушення та подальшого розкриття злочинів.

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