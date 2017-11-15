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Як захиститися від інтернет-шахраїв: важливі поради

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Фото ілюстративне

Для виявлення шахраїв, які здійснюють свою злочинну діяльність у мережі Інтернет, по всій території держави проводяться профілактичні заходи під умовною назвою “Трикстер”.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, пише Дзеркало Коломиї.

Don Yapon

Заходи триватимуть до кінця листопада.

У зв’язку з цим поліція ще раз нагадує усім користувачам про необхідність бути пильними та не довіряти незнайомим і підозрілим ресурсам.

  1. Нікому не повідомляти свій ПІН-код і номер карти, навіть особам, які по телефону представляються працівниками банку;
  2. Не носити ПІН-код в гаманці чи в мобільному телефоні;
  3. У разі втрати (крадіжки) карти негайно зателефонувати до банківської установи для її блокування. Те ж саме необхідно зробити, якщо картка залишилась в банкоматі та не видається держателю;
  4. Підключити послугу “SMS-банкінг” та відслідковувати всі свої фінансові операції;
  5. Встановити щоденний ліміт видачі коштів по картковому рахунку;
  6. При здійсненні розрахунків в мережі Інтернет користуватися перевіреними сайтами (тобто такими, де використовується захищений протокол https://);
  7. На комп’ютерах використовувати актуальне антивірусне програмне забезпечення;
  8. Здійснювати розрахунок платіжною карткою в кафе, ресторанах, магазинах, тощо – лише особисто  або при візуальному контролі (тримати картку в полі зору);
  9. При отриманні коштів в банкоматі – звертати увагу на його зовнішній вигляд, наявність чужорідних або сторонніх предметів (так званих “накладок”). При підозрі у виявленні “накладки” – телефонувати до банківської установи та повідомляти про свою підозру;
  10. При отриманні телефонного дзвінка на Ваш мобільний телефон (отриманні СМС-повідомлення про блокування платіжної картки чи наявності невідомої раніше заборгованості перед банком) від осіб, які представляються працівниками банку – НЕ ПОВІДОМЛЯТИ їм ніякої інформації про свою платіжну картку (ПІН-код, CVV номер, строк дії картки, слово-пароль тощо). У разі необхідності – краще приїхати особисто до банківської установи для з’ясування всіх обставин або передзвонити за номером, який вказаний на картці;
  11. У разі отримання на мобільний телефон СМС-повідомлень про “перемогу в конкурсі”, “перемогу в розіграші”, “виграші автомобіля” – у жодному разі нікуди не пересилати кошти, а негайно повідомляти про такі “пропозиції” правоохоронні органи. Пам’ятайте, що сьогодні такий вид шахрайства – один з найбільш розповсюджених.

Водночас, навіть якщо ви не стали жертвою шахраїв, радимо в обов’язковому порядку інформувати поліцію про всі відомі вам факти вчинення шахрайських дій в мережі Інтернет. Вказана Вами інформація є важливою для наших працівників для оперативного реагування на правопорушення та подальшого розкриття злочинів.

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