Як за рік змінилися статки міського голови Коломиї та його заступників?

В одній з попередніх пуб­лікацій “Дзеркало Коломиї” проаналізувало статки депутатів Коломийської міської ради, які цьогоріч вперше подавали декларації про доходи. Також до 1 квітня 2017 року свої доходи за 2016 рік повинні були подати і міський голова та його заступники. Ми вирішили порівняти, як змінились статки міських чиновників у порівнянні з 2015 роком.

Розпочнемо з міського голови – Слюзара Ігоря Богдановича. В 2015 році очільник міста задекларував земельну ділянку площею 1000 кв. м, житловий будинок площею 424,80 кв. м та офіс площею 86,90 кв. м, який є у спільній власності пана Ігоря, Сліпко Віри Миколаївни та Яворської Тетяни Іванівни (дружина його колишнього першого заступника).

У 2015 році у власності дружини міського голови була земельна ділянка площею 2438 кв. м та житловий будинок на 67,20 кв. м у Воскресінцях. У 2016 році майно у Воскресінцях, мабуть, продали, тому що воно вже не значиться в декларації, проте задекларовано дохід, який отримала дружина міського голови від «відчуження нерухомого майна» в розмірі 500 тис. грн.

Автопарк родини від 2015 року не змінився. Як і тоді, родина міського голови має легковий Рено Сценік, що належить дружині Ігоря Богдановича, та два вантажні авта самого мера – Мерседес 210 (1982 рік випуску) та Москвич ІЖ2715 (1987 рік випуску).

У 2015 році Ігор Слюзар задекларував дохід родини в розмірі 1 млн 275 грн, в тому числі заробітну плату в міській раді самого Ігоря Богдановича (107 тис. грн), 707,9 тис. грн доходу дружини від підприємницької діяльності, а також прибуток від продажу нерухомого майна. В тому числі в 2015 році дружина Ігоря Слюзара отримала 10 260 грн подарунку, що відображено в декларації її чоловіка.

2016 року дохід родини міського голови становив 1 млн 433,7 тис. грн, в тому числі заробітна плата в міській раді 140,6 тис. грн, 793,1 тис. грн доходу дружини від підприємницької діяльності та 500 тис. грн отриманих від продажу нерухомого майна.

Ігор Богданович як і в 2015, так і в 2016 році вніс в декларації 25% (у грошовому вираженні це 488750 грн) від загального капіталу ТзОВ “Компанія “Спафіс”. Ці корпоративні права є у власності дружини міського голови. Слюзар Наталія Миколаївна є співзасновницею цього підприємства, про що свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

У 2016 році Ігор Слюзар сплатив 385,3 тис. грн позики, враховуючи відсотки від неї.

“Дорогоцінні кооперативи”

За даними Аналітичної системи YouControl в період 2004 – 2008 рр., про що вже неодноразово ми писали, Ігор Слюзар став співзасновником цілого ряду обслуговуючих кооперативів з “коштовними” назвами, як-от – ОК “Бурштин”, ОК “Діамант” (перебуває в стані припинення), ОК “Смарагд”, ОК “Хризоліт”, ОК “Цитрин” (перебуває в стані припинення), а також з менш промовистими назвами – ОК “Шпінель”, ОК “ВК ПЛЮС”, ОК “Вічевий Майдан”. Їх об’єднують основні види діяльності – переважно будівництво та комплексне обслуговування об’єктів.

У 2012 році господарський суд Івано-Франківської області зобов’язав ОК “Діамант” повернути Коломийській міській раді самовільно зайняту земельну ділянку площею 0,0345 га у Коломиї позаду будинку №44 на вул. С. Бандери. Також ОК “Діамант” був зобов’язаний знести за власний рахунок незаконно встановлену металеву огорожу на цій земельній ділянці. В тому числі з ОК “Діамант” на користь позивача Коломийської міської ради 4 723 грн шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки. Апеляцію ОК “Діамант” було відхилено.

Що декларували заступники мера?

Відповідно до декларації про доходи, оприлюдненої на сайті міської ради, за 2015 рік перший заступник міського голови Сергій Коцюр задекларував 799 тисяч гривень сукупного доходу, з них майже 665,5 тис. гривень становить саме дохід від провадження підприємницької діяльності.

Як відомо, до посади у міськ­раді Сергій Коцюр займався рекламним бізнесом. У його власності перебуває квартира площею 111 кв. м та автомобіль “SubaruForester” 2008 року випуску. За 2015 рік сума сукупного доходу Сергія Коцюра становила 799 тисяч гривень, з них майже 655,5 тис. гривень – саме дохід від провадження підприємницької діяльності.

Про це “Дзеркало Коломиї” повідомляло в травні 2016 року.

У декларації Сергія Коцюра за 2016 рік, окрім квартири площею 111 кв. м, значиться вже квартира площею 45 кв. м, третина якої належить дружині заступника мера. Також дружина Сергія Коцюра задекларувала три орендовані офіси по 30 кв. м у Коломиї. У його декларації також вказано “незавершений будівництвом вбудовано-прибудований об’єкт комерційного призначення, земельна ділянка, для будівництва багатоквартирного житлового будинку вбудовано-прибудованим об’єктом комерційного призначення” невстановленої площі.

Автомобіль у родини залишився той самий.

За 2016 р. родина Коцюрів заробила 1 млн 81,9 тис. грн, з яких 990,5 тис. грн – дохід від підприємницької діяльності дружини. Готівкою родина має 450 тис. грн, 18 тис. дол. та 6,1 тис. євро.

Заступник міського голови з комунальних питань Богдан Федорук в 2015 році задекларував сукупного доходу 11 тисяч 742 гривні. Богдан Федорук задекларував у власності земельну ділянку площею 0,8 га та автомобіль “Mersedes-Benz E 210” 1998 року випуску, а його сім’я – квартиру, площею 11,7 кв. м.

У декларації за 2016 рік відображені така ж земельна ділянка, 25% права спільної власності дружини на квартиру площею 46,1 кв. м, а також “додалась” квартира площею 62,1 кв. м, де Богдан Федорук проживає, а сама квартира належить Федоруку Миколі Миколайовичу.

Сукупний дохід родини у 2016 році становив 286,2 тис. грн, в тому числі заробітна плата, соцвиплати та дохід від продажу рухомого майна у розмірі 115 тис. грн. Швидше за все, Богдан Миколайович отримав 115 тис. грн за продаж авта “Mersedes-Benz E 210”, якого в декларації за 2016 рік вже немає.

Заступник мера Олег Дячук за 2015 рік задекларував лише 10 тисяч 412 гривень. Тобто на місяць він заробляв десь 860 гривень.

Як він зазначав у своїй біографії, з 2007 року і до призначення у міськраду працював комерційним директором та засновником ПП “ПравоБізнесСервіс”. Він також задекларував квартиру площею 52 кв. м та автомобілі “Nissan X-Trail” 2004 року випуску та “BMW X3” 2010 року випуску.

Втричі більше за нього заробила його сім’я – сума сукупного доходу становить 34 тисячі 752 гривні. У власності сім’ї перебуває земельна ділянка площею 13 000 кв. м.

За 2016 році Олег Дмитрович задекларував, окрім квартири та земельної ділянки дружини, нежитлове приміщення площею 84,5 кв. м та недобудоване нежитлове приміщення площею 147,5 кв. м.

З автомобілів у 2016 році залишився лише “BMW X3”.

Олег Дячук у 2016 році задекларував корпоративні права у ПП “ПравоБізнесСервіс” на 5 тис. грн у грошовому еквіваленті, що становить 100% загального капіталу фірми.

Сукупний дохід родини Дячуків у 2016 році становив 202 тис. грн, в тому числі зарплата заступника мера, дохід від підприємництва дружини, кредит та нагороду Олега Дячука до дня місцевого самоврядування в розмірі 1242 грн.

Готівкою Олег Дячук має 150 тис. грн, його дружина – 120 тис. грн.

Заступник міського голови з гуманітарних питань Володимир Бойцан за 2015 рік заробив 53 тисячі 634 гривні сукупного доходу. З них – понад 38,5 тис. гривень становить заробітна плата, а майже 15 тисяч грн – дохід від викладацької діяльності. Його сім’я за 2015 рік заробила близько 8 тисяч гривень.

У власності Володимира Бойцана немає ані житла, ані земельних ділянок. Вся нерухомість числиться у власності його сім’ї – це дві земельні ділянки площами 10169 кв. м та 1821 кв. м і квартира площею 61 кв. м.

В декларації за 2016 рік Володимира Бойцана зазначена та сама нерухомість.

Вказана й недобудована квартира площею 72,54 кв. м.

Також у декларації-2016 зазначені транспортні засоби дружини Володимира Васильовича – автомобіль Volkswagen Transporter 2003 року та мотоцикл YAMAHAJog 2008 року випуску. Право власності на них Бойцан Лілія отримала 2007-ого та 2014-ого року відповідно.

Дохід родини в 2016 році становив 277,3 тис. грн, в тому числі зарплати подружжя, прибуток від надання майна в оренду та стипендія сина. Готівкових коштів родина, відповідно до декларації, не має.

Читайте також: Колекціонер кешу та землі: що задекларував секретар Коломийської міськради Любомир Жупанський