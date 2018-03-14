Як виглядатимуть нові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 грн. ФОТО

У середу, 14 березня, НБУ презентував нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 грн, які з часом замінять банкноти відповідних номіналів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора, інформує Еспресо.

Монети запроваджуватимуть у обіг поетапно: перший етап – 27 квітня 2018 року введуть у обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 грн. Другий етап відбудеться пізніше – монети номінальною вартістю 5 і 10 грн вводитимуть в обіг у 2019-2020 роках.

Українці зможуть розраховуватися одночасно новими монетами і банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу – доки монети поступово не замістять банкноти в обігу. Таким чином, паперові гроші номіналом 1, 2, 5 і 10 гривні будуть в обігу паралельно з металевими до останньої паперової гривні. Нацбанк не вилучатиме з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 грн, але припинить друкувати ці банкноти та поповнювати ними грошовий обіг.

“До цього рішення нас стимулює і розвиток безготівкових розрахунків, зміна купівельної спроможності гривні за останні 20 років та зміни у поведінці споживачів. Розвиток безготівкових розрахунків приводить до зменшення кількості номіналів у номінальних рядах країн світу. Україна не виняток. Частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток за останні 5 років зросла понад утричі – до 39% на початок 2018 року (з 12% станом на початок 2013 року)”, – сказав в. о. голови НБУ Яків Смолій.

На аверсі всіх монет зображено малий державний герб України (тризуб), номінал, назву країни-емітента (Україна) в обрамленні давньоруського орнаменту. За кольором і розміром нові монети помітно відрізнятимуться від монет інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал.

“Нові обігові монети матимуть сріблястий колір, будуть невеликими, легкими та зручними для розрахунків. Працюючи над дизайном, ми вирішили бути послідовними та зберегти портрети видатних українських особистостей, які зображені на відповідних банкнотах. На реверсі монети номінальною вартістю 1 грн зображено портрет князя Володимира Великого; 2 грн – князя Ярослава Мудрого; 5 грн – гетьмана Богдана Хмельницького; 10 грн – гетьмана Івана Мазепи”, – сказав директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

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