Як уберегтися від квартирних крадіжок. Поради правоохоронців

Безпека оселі залежить тільки від власника. Але вжити заходів, щоб зменшити ризик стати жертвою крадіїв, під силу кожному, про це вчора на брифінгу розповіли в Управлінні поліції охорони Івано-Франківської області.

Найпоширенішими видами злочинів, що трапляються у літній період залишаються крадіжки. Загалом же проникати в чужу оселю зловмисники можуть декількома способами.

Наприклад, шляхом пошкодження внутрішнього замка, а також підбором ключів до замків.

Інші ж зловмисники на перешкоди у вигляді замків на вхідних дверях особливо не зважають, обираючи шлях зламування, а інколи самі громадяни провокують крадіїв на вчинення подібного злочину.

– Квартирні крадії, як правило, вибирають для скоєння злочину такий час, коли більшість громадян перебувають на роботі чи за межами міста. Злодії знаходять спосіб проникнути в житло шляхом злому серцевини замка вхідних дверей, віджиму метало-пластикових вікон, підбору ключа. Іноді навіть заґратовані вікна та броньовані двері не зупиняють непроханих гостей, – розповідає начальник Управління поліції охорони в Івано-Франківській області полковник поліції Михайло Чорнописький .

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– Часом навіть наявність в апартаментах міцних, броньованих дверей не може зупинити досвідченого крадія. Однак, дотримання найелементарніших правил безпеки Ви може значно зменшити ризик побачити свою квартиру обібраною. А у випадку використання арсеналу захисних засобів, ваша оселя може перетворитись на справжню неприступну фортецю, – коментує начальник охорони.

– Однак, багато наших замовників нехтують елементарними правилами захисту оселі. Враховуючи, що зараз літній період часу і у зв’язку із високою температурою повітря, більшість замовників наших послуг залишають у своїх приміщеннях відчиненими вікна чи двері для провітрювання. Для нас, це призводить до збільшення кількості хибних спрацювань охоронної сигналізації, а для крадіїв це спрощує шлях проникнення до Вашого помешкання. В свою чергу виїзд наряду реагування на хибне спрацювання засобів охоронної сигналізації збільшує час на прибуття до іншого об’єкту, де скоюється злочин.

Найкращим захистом Вашої оселі є встановлення охоронної сигналізації та дотримання елементарних правил захисту.

Звичайно, це найелементарніші правила безпеки, які Ви маєте виконувати щоденно. Залишаючи свою оселю закривайте вікна, кватирки, балкони.

А щоб замовити встановлення охоронної сигналізації, запрошуємо Вас до територіального підрозділу Управління поліції охорони в Івано-Франківській області за адресою у місті Івано-Франківськ: вул. Млинарська, 2.

Також відвідуйте сайт поліції охорони www.guard.np.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну інформаційну лінію, номер якої 0 800-502-220є уніфікованим для усіх операторів: Київстар –097-0-502-220, Лайф –073-0-502-220, МТС –099-0-502-220.