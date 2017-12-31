А як у них: європейські традиції зустрічі Нового року

У новорічні свята у кожній країні є свої особливі традиції, які роблять цей час по-справжньому святковим. Так як ми не уявляємо сьогодні Новий Рік без ялинки та мандарин, європейці не уявляють Новий Рік без своїх прикмет та традицій.

Деякі з них нам зовсім незрозумілі, а деякі, хочеться запозичити собі, пише ВСВІТІ.

Франція – саме у цій країні кохання з’явилась традиція, котру із радістю підхопили усі, в тому числі й українці. Адже у Франції, близько 400 років тому, з’явилась традиція прикрашати ялинку. Прикрасами слугували цукерки, печиво і яблука, а вже згодом з’явились різні іграшки.

Оскільки це країна вина – у виноробів є традиція, цокатись бокалом із винною бочкою і бажати гарного урожаю в наступному році.

Попри знамениту вишуканість французів – вони не позбавлені почуття гумору. В них прийнято запікати біб у святковому пирозі, і кому дістанеться шматок пирога з бобом, того іменують бобовим королем і підкоряються його забаганкам у новорічну ніч. Ще однією розвагою є лотерея, де розігруються дрібні жартівливі призи.

Німеччина – стримані та консервативні німці у новорічну ніч зовсім не схожі на себе. Адже за їх традиціями, чим гучніше та веселіше ти відсвяткуєш Новий рік, тим кращим він буде. Тож цілу ніч вони стараються шуміти, співати та сміятись. А під час відбивання останніх секунд до 12 години, усі, від малечі до дідусів та бабусь, піднімаються якнайвище на стільці та крісла і з останнім ударом вистрибують у новий рік, якомога голосніше закричавши під час польоту.

Шотландія – звикла зустрічати Новий Рік найяскравішими феєрверками. Чоловіки у цю ніч перевдягаються у національне вбрання – кілт. Беруть з собою гордість країни – віскі, шматки вугілля і хліб з родзинками та розносять ці подарунки по всіх оселях. Непогано було б запозичити собі таку традицію. Звісно, одягати не кілти, а український народний одяг.

Ірландія – ця країна є справжнім суперником Україні в її гостинності! І їх новорічні традиції цьому ще один доказ. У святкову ніч ірландці відкривають навстіж двері своєї оселі, з радістю і келихом вина зустрічаючи кожного, хто вирішить до них завітати.



Грузія – теж славиться своєю гостинністю. Проте до новорічної ночі це не відноситься. Адже окрім гостинності, грузини також шанують сімейні традиції і звикли святкувати Новий рік у родинному колі. Тож у перший день нового року у них не прийнято ходити в гості, особливо без запрошення. Адже господарі запрошують лише тих, кого асоціюють з добром. Тож якщо грузини запросили вас до себе на Новий Рік – це можна вважати за честь і головне, не забути прихопити з собою солодощі у подарунок.

Іспанія –країна винограду. Саме з ним пов’язана головна традиція іспанців. Поки годинник відбиває останні 12 ударів до півночі, треба з’їсти 12 виноградин, по одній на кожен удар. При цьому не можна помилитись з підрахунком чи передчасно з’їсти одну, адже тоді, за прикметою, весь рік буде невдалим.

Італія – країна пристрасті. На Новий Рік у італійців прийнято дарувати одне одному червону білизну. А ще, саме у них існує найцікавіша та найемоційніша традиція: викидати у новорічну ніч старі меблі та речі з вікна, аби наступний рік був багатим та щасливим. Тож не радимо у цю ніч в Італії гуляти під вікнами багатоповерхівок. Пристрасні італійці старанно дотримуються традицій.

Швеція – поєднує у собі, як емоційні, так і спокійні традиції. Гості «на щастя» розбивають посуд об двері господарів дому. А усім рідним та близьким прийнято дарувати саморобні свічки, як символ тепла, світла і радості.

Англія – у цій країні також двері кожного будинку відкриваються навстіж у новорічну ніч, але не для того, щоб запросити кожного зустрічного, а для того, щоб впустити Новий Рік. Також саме з Англії пішла традиція, цілуватись під гілочкою омели. Всі закохані мають поцілуватись під вічно зеленою рослиною у цю ніч, аби не розлучитись у наступному році.

Греція – імпульсивна країна. Греки зустрічають новорічну ніч за азартними іграми: тому, хто перемагає, за прикметою, щаститиме увесь рік, а тому хто програє, має пощастити в коханні. Також греки випікають до новорічного столу хліб із монетою. Кому попадеться шматок із нею, той, за прикметою, неодмінно розбагатіє протягом наступного року. Ще одна незвичайна традиція – господар бере плід гранату та якомога сильніше розбиває його об будинок. Чим далі розлетяться від удару зернята гранату, тим кращим для цього дому буде рік.

Не важливо, запозичите ви традицію у європейців, своїх предків-українців, чи вигадаєте власну. Головне щоб вона несла для вас особливий сенс та створювала по-справжньому святкову атмосферу.