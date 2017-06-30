Як у Коломиї продають вишиванки. ВІДЕО

Щотижня з середи на четвер у Коломию з’їжджаються закупівельники з Києва, Львова, Запоріжжя, Дніпра і купують вишивані сорочки, сукні, рушники, серветки. Це найбільший базар вишиваних речей. Працює він з опівночі і до 13-ї години.

Нинішній коломийський базар розрахований переважно на масового покупця, передає Радіо Свобода.

Більшість сорочок, суконь – машинної вишивки, різноманіття вишитих руками вставок продають майстрині, стоячи у рядах базару.

Саме у них ще є і сорочки ручної роботи.

Базар у Коломиї вважається найдешевшим. Чоловічу чи жіночу сорочку машинної вишивки можна придбати від 250 до 1200 гривень, залежно від складності праці.

Ручна робота дорожча, від 400 до 3500 гривень, набір серветок – 60-90 гривень.

Майстрині пояснюють, що машинна вишивка витіснила ручну роботу. Бо дешевша і більше користується попитом.

А люди не мають грошей купувати дорогі автентичні вироби майстрів.

Вишивання для багатьох мешканців Івано-Франківщини є головним заробітком.



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