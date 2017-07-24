Як у Карітасі коломийських бабусь і дідусів навчають користуватися комп’ютерами

При благодійному фонді “Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії” функціонує проект “Університет третього віку”, який є чудовою можливістю для спілкування, нових знайомств, розширення світогляду, а також набуття нових знань та можливостей самореалізації для осіб літнього віку. Одною з головних цілей цього проекту є сприяння соціальній інтеграції та адаптації в суспільстві людей похилого віку.

В “Університеті третього віку” працює вісім факультетів, які дають можливість великого вибору саме тих нових знань і вмінь, які людина похилого віку хоче отримати для реалізації свого внутрішнього потенціалу, йдеться на сайті Української Біржі Благодійності.

Для повноцінного функціонування одного з факультетів, а саме інноваційних технологій, нам потрібна Ваша допомога! На сьогодні дуже актуальним є створення комп’ютерного класу, адже це сприятиме їх активному спілкуванню з родичами та друзями, що живуть далеко за межами міста, в зоні АТО чи за кордоном, а також для пошуку цікавої інформації.

Комп’ютерний клас дасть можливість залучити людей похилого віку до навчання, покращити навички роботи з ПК та Інтернетом, а також відновити зв’язку поколінь. Окрім того, відвідування комп’ютерних курсів є додатковою можливістю для літніх людей зустрічатися і спілкуватися у невимушеній обстановці з близькими по духу та інтересах людьми.

Допоможіть зібрати кошти на придбання 7 комп’ютерів, щоб дати можливість всім, хто цього потребує, відкрити для себе комп’ютерний світ!