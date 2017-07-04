Як мають виглядати вивіски у Коломиї, щоб їх не демонтували? НОВІ ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ

Як мають виглядати вивіски у Коломиї, щоб їх не демонтували? НОВІ ПРАВИЛА...

Нагадаємо, у Коломиї від 1 липня діють нові правила встановлення вивісок.

На заміну великогабаритним конструкціям мають прийти делікатні, естетично привабливі вивіски, які не лише мають красивіший вигляд, але й не закривають фасадів будівель.

“Днями муніципальна дружина надішле підприємцям попередження про добровільний демонтаж, – розповідає “Дзеркалу Коломиї” заступник міського голови Олег Дячук. – І через два тижні після отримання повідомлення буде проводити примусове демонтування вивісок, встановлених не за правилами”.

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Коломийська міська рада опублікувала нові правила встановлення вивісок.

РОЗМІЩЕННЯ:

1. Вивіска може бути встановлена збоку біля входу або над ним, над вікнами чи вітринами, але не вище першого поверху чи цоколя будівлі.

2. Якщо ж будинок знаходиться у власності одного підприємця і встановлення вивіски передбачено авторським проектом чи погоджено паспортом фасаду, тільки в такому випадку вивіска може бути розміщена на фронтоні або вище першого поверху.

3. Також у випадку, якщо будівля знаходиться у власності одного суб’єкта господарювання, дозволено встановлювати вивіску на огорожі, вхідній чи в’їзній брамі.

4. У вікні, вітрині чи прозорій частині вхідних дверей може бути вивіска, але її об’єм не може перевищувати 50% обраного елементу;

5. У спеціально передбачених для вивісок у проекті будинку площинах, нішах, приставних вітринах;

6. Якщо у будівлі знаходиться декілька власників (орендарів) приміщень, зовнішній вхід яких є спільним, то їх вивіски на фасаді повинні розташовуватись на невеликих табличках однакового розміру (площею до 0,35 м.кв) та з однакового матеріалу, розміщених праворуч і ліворуч від входу (в’їзду) в будівлю (приміщення). Крім того, вивіски в такому разі можуть бути встановлені безпосередньо біля дверей належних їм приміщень;

Не можна встановлювати вивіски: на балконах, на вітринах, склі дверей чи у вікнах із закриттям більше 30% поверхні елементу, на фасаді вище першого поверху (крім випадків, коли уся будівля знаходиться у власності одного суб’єкта господарювання).

Розмір:

1. Розміри повинні бути масштабними до архітектурного вирішення фасаду його елементів;

2. Не повинні виходити за межу будівлі;

3. Відстань від площини фасаду до лицевої поверхні вивіски не повинна перевищувати 10 см;

4. Вивіска повинна враховувати розмір і місце розташування раніше погоджених та встановлених на цьому ж будинку вивісок. Перевага надається комплексному підходу до проектування та розміщення кількох вивісок на одному фасаді.

Формат:

1. У вигляді площини геометричної або іншої форми, що розміщується паралельно фасаду з нанесеним зверху або прорізаним зображенням чи написом. В історичному ареалі площина такої форми не може перевищувати 0,5

2. У вигляді окремих об’ємних літер. Прикріплених безпосередньо на стіні (рекомендується у вигляді короткого напису);

3. У вигляді окремих літер, прикріплених до спільного каркасу чи профілю, пофарбованого у колір фасаду (рекомендується у випадку довгого напису);

4. У вигляді напису на прозорій безколірній площині (скло, акрил) плоскими, об’ємними чи вигравіюваними літерами;

5. У вигляді шрифтового напису по тиньку, художнього розпису по тиньку (фресками), мозаїки, вітражу, що розміщений на кронштейні або у вітрині чи дверях, кам’яної або металевої плити з різьбленим або гравійованим написом чи зображенням, рельєфу, вирізьбленого по тиньку, попередньо нанесеному різноколірними шрифтами;

6. У вигляді плоского кронштейну (в історичному ареалі площею не більшою о,5 м.кв. та товщиною не більше 60 мм), розташованого перпендикулярно до фасаду. При цьому його крайня точка виносу не повинна виступати від стіни більшу, ніж на 800 мм, а відстань від його нижньої точки до поверхні тротуару не може бути меншою, ніж 2,5 м;

7. У вигляді кронштейну як просторової композиції. При цьому його крайня точка виносу не повинна виступати від стіни більше, ніж на 800 мм, а відстань від його нижньої точки до поверхні тротуару не може бути меншою, ніж 2,5 м;

8. У вигляді прапора, хоругви, штандарта (в історичному ареалі не більше 1,5 м. кВ). при цьому його крайня точка не повинна виступати від стіни більше, ніж на 1м, а відстань від його нижньої точки до поверхні тротуару не може бути менше 2,5 м);

9. У вигляді світлових носіїв, що своїм розташуванням формують напис чи зображення;

Вимоги до освітлення вивісок:

1. Джерела світла вивісок, розташованих паралельно до площини фасаду можуть бути вмонтовані всередину об’ємних літер або всередині площини вивіски (при цьому світяться тільки літери чи зображення, фон залишається непрозорим та неосвітленим), також може контр-ажурно освітлюватися стіна під вивіскою, вмонтовані на торці вивіски, винесені на зовнішніх кронштейнах (частина фасаду разом із вивіскою).

2. Вивіска може бути виготовлена зі світлових трубок (неонових, діод них), які формують зображення або напис.

3. Освітлення вивісок на кронштейнах може бути зовнішнє (з а допомогою ламп із монохромним світлом та спрямовуватися безпосередньо на вивіску), вмонтоване всередині вивіски (при цьому фон залишається непрозорим та неосвітленим);

4. Кабелі живлення світлових елементів, сигналізації та ін. повинні бути вмонтовані в короби, пофарбовані в колір фасаду, або прикріплені таким чином, щоб бути непомітними для пішоходів;

5. Світлове оформлення вивіски не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати вікна житлових будинків.

Важливо, що відтепер світлові пульсуючі реклами не можна встановлювати в історичному центрі, на перехрестях та поблизу світлофорів.

Нагадаємо, “Дзеркало Коломиї” впровадило проект з метою заохочення підприємців змінювати вивіски “Коломийські вітрини без рекламного хаосу”. Публікуємо приклади, як може виглядати фасад будівлі після впорядкування вивісок.