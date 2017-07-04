1 липня у Коломиї закінчився термін заміни вивісок — за два тижні почнеться демонтаж

1 липня у Коломиї закінчився термін заміни вивісок — за два тижні...

У Коломиї від 1 липня діють нові правила встановлення вивісок.

На заміну великогабаритним конструкціям мають прийти делікатні, естетично привабливі вивіски, які не лише мають красивіший вигляд, але й не закривають фасадів будівель.

Нагадаємо, 1 червня сплив термін впорядкування вивісок. Тим, хто вивіски не впорядкував, дали ще місячний термін на добровільний демонтаж. Опісля, у разі відмови, буде попередження про примусовий демонтаж. А вже потім КП “Коломийська муніципальна дружина” демонтує незаконну вивіску силоміць.

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“Днями муніципальна дружина надішле підприємцям попередження про добровільний демонтаж, – розповідає “Дзеркалу Коломиї” заступник міського голови Олег Дячук. – І через два тижні після отримання повідомлення буде проводити примусове демонтування вивісок, встановлених не за правилами”.

Як розповідає Олег Дячук, міська рада розповсюдила серед підприємців нові правила встановлення вивісок.

Але змінювати їх підприємці поки не поспішають. “Правда, – додає О. Дячук, – останні дні вони почали частіше з’ясовувати, як мають виглядати правильні вивіски”.

У Коломиї, зокрема в середмісті, вивіски на фасадах встановлюють вандальним способом, деякі підприємці, нехтуючи усіма правилами, нищать історичні фасади коломийських будівель. А все для того, щоб вдало, на їхню думку, розмістити вивіску чи рекламу власного магазину або кафе.

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Нагадаємо, “Дзеркало Коломиї” впровадило проект з метою заохочення підприємців змінювати вивіски “Коломийські вітрини без рекламного хаосу”. Публікуємо приклади, як може виглядати фасад будівлі після впорядкування вивісок.