Коломийські вітрини без рекламного хаосу. Частина сьома

“Дзеркало Коломиї” продовжує проект з метою заохочення підприємців змінювати вивіски “Коломийські вітрини без рекламного хаосу”.

Публікуємо приклади, як може виглядати фасад будівлі після впорядкування вивісок.

Нагадаємо, 1 червня сплив термін впорядкування вивісок. Якщо вивіски не впорядкували, підприємцям дадуть ще місячний термін на добровільний демонтаж.

Опісля, у разі відмови, буде попередження про примусовий демонтаж. А вже потім КП “Коломийська муніципальна дружина” демонтує незаконну вивіску силоміць.

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