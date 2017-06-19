Коломийські вітрини без рекламного хаосу. Частина сьома

“Дзеркало Коломиї” продовжує проект з метою заохочення підприємців змінювати вивіски “Коломийські вітрини без рекламного хаосу”.
Публікуємо приклади, як може виглядати фасад будівлі після впорядкування вивісок.
Нагадаємо, 1 червня сплив термін впорядкування вивісок. Якщо вивіски не впорядкували, підприємцям дадуть ще місячний термін на добровільний демонтаж.
Опісля, у разі відмови, буде попередження про примусовий демонтаж. А вже потім КП “Коломийська муніципальна дружина” демонтує незаконну вивіску силоміць.
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А на мій погляд, на верхньому фото реклама трохи прикрашає старий будинок, а без неї він як проста конюшня.