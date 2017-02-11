Водіїв Прикарпаття закликають бути особливо обережними на дорогах через ожеледицю

За повідомленнями синоптиків, на вихідних на Івано-Франківщині часом йтиме сніг, на дорогах ожеледиця та сніговий накат. За таких умов неабияк ускладнюється керування транспортними засобами, підвищується ризик потрапити в ДТП.

Про це попереджає Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Поліцейські радять водіям і пішоходам бути особливо уважними та обережними, не забувати про необхідність неухильного дотримання Правил дорожнього руху. Користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, правил маневрування, не перевищуйте швидкість. Якщо виникає необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово. При зупинці обов’язково включайте аварійну світлову сигналізацію.

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Застереження пішоходам – переходити дорогу слід виключно у встановлених місцях. Ніколи не перебігайте проїжджу частину під час снігопаду та в ожеледицю, коли значно збільшується гальмівний шлях автомобілів. Падіння перед машиною, що рухається, може призвести до каліцтва, а то й загибелі.

Не прогулюйтеся краєм проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а в ожеледицю особливо.



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