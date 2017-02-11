Лікарі дали рекомендації, як пережити сильні морози та ожеледицю

Лікар закликав батьків наглядати за своїми дітьми, які тривалий час перебувають на вулиці і можуть відморозити собі пальці чи вуха.

Для того, щоб запобігти обмороженням та переохолодженням, через великі морози медики рекомендують одягатися та взуватися по погоді, адже обмороження можуть призвести до тяжких наслідків, включно з ампутацією частин тіла. Про це в коментарі УНН розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Анатолій Вершигора.

“Ми націлили і попередили бригади, що зараз можливі випадки відмороження, тому якщо бригади їздять і бачать такі випадки, то вони можуть не чекати виклику, а відразу мають перевірити людину. Громадян закликаємо не бути байдужими, не проходити повз людей, а одразу викликати швидку“, – сказав А. Вершигора.

Він також закликав батьків наглядати за своїми дітьми, які довгий час перебувають на вулиці і можуть відморозити собі пальці чи вуха.

“Дуже багато молодих людей, які ходять зараз без головних уборів. По-перше, це може бути відмороження, по-друге – тяжкі ускладнення. Рекомендовано також не пити алкоголь, бо він зігріває лише на короткий проміжок часу і притупляє почуття холоду. Тож поки у нас такі морозі – будьте обережні. Відмороження мають такі дуже небезпечні наслідки, що може призвести до ампутації“, – додав А.Вершигора.

Крім того, щоб попередити травмування під час ожеледиці, необхідно ходити тільки у зручному взутті, бажано з виступами на підошві, а жінкам рекомендується не взувати чоботи на підборах.

За словами А.Вершигори, у багатьох випадках обморожень чи травмувань під час ожеледиці винні самі постраждалі через одяг чи взуття, що не відповідають погодним умовам.