Водія маршрутки, який висадив дівчинку на неосвітленій території, звільнили

Водія маршрутки №25, який вчора у Франківську з’їхав з маршруту та висадив на неосвітленій території 13-літню дівчинку, звільнено з роботи.

Про це повідомив начальник управління транспорту і зв’язку Олег Ганчак, пише КУРС.

“Вчора ми отримали скарги на водіїв маршрутів 25 та 36. Сьогодні детально опрацювали графіки та роботу вказаних маршрутів. Проведено роботу з перевізником. За результатами виявлених фактів водія 25 маршруту наказом звільнено, водій маршруту 36 отримав догану”, – написав Ганчак.

Перевізник ТОВ “Корида Транс” заплатить 1700 гривень штрафу за порушення умов договору.

Нагадаємо, вчора батько 13-річної дівчинки у мережі Фейсбук поскаржився на водія маршрутки, який приблизно о 19:40 висадив дитину у промзоні, бо йому потрібно було в гараж.

Минулого тижня з роботи було звільнено іншого водія ТОВ “Корида Транс”, який нагрубіянив мамі загиблого учасника АТО.

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