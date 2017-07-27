Внаслідок негоди на Прикарпатті пошкоджено покрівлі 20 будинків та посіви зернових

25 липня внаслідок негоди в с. Чернів Рогатинського району пошкоджено покрівлі 19 житлових будинків. Ще в одному будинку, де мешкає родина з двома дітьми віком до 6 років, з яких одна хворіє на ДЦП, знищено горищне покриття.

Про це повідомили в Управлінні ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Загальна кількість пошкодженої покрівлі – 353 листи шиферу. В населеному пункті пошкоджено 43 дерева.

У трьох сільськогосподарських підприємствах пошкоджено посіви загальною площею 289 га.

Продовжується уточнення завданих збитків.

Нагадаємо, внаслідок негоди 27 населених пунктів залишилися без світла