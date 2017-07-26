На Франківщині внаслідок вчорашньої негоди 27 населених пунктів залишилися без світла

Через різке погіршення погодних умов, яке відчули на собі прикарпатці вчора, 25 липня, частина області залишилася без світла.

Наразі повністю знеструмленими залишаються 11 населених пунктів, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на “Прикарпаттяобленерго“.

В результаті сильної негоди найбільше постраждали жителі Верховинського, Богородчанського та Косівського районів, де станом на 9.00 повністю без світла перебувало 11 сіл, серед яких Глибоке, Лисівка, Хмелівка, Перехресне, Замагора, Шибене, Гуцулівка, Корости, Кривоброди і Трач.

Серед частково знеструмлених населених пунктів залишаються 16 сіл.

На місцях аварій над відновленням електропостачання працюють оперативно-виїзні бригади, які роблять усе можливо, щоб до завершення поточної доби ліквідувати усі аварійні вимкнення.

АТ “Прикарпаттяобленерго” звертається до споживачів з проханням бути максимально уважними та обережними під час перебування поруч з електролініями та енергообладнанням та у випадку аварій та виявлення обірваного проводу негайно телефонувати на кол-центр компанії за номерами: 0 800 50 40 20 або (0342) 59 40 20.

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