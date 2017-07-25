Після сильної спеки Прикарпаття накрило градом. ФОТО

На зміну спекотній погоді на Івано-Франківщину прийшли грози й зливи, подекуди з градом.

Град щойно випав у Надвірнянському районі. Мешканець села Пасічна Роман Кузюк опублікував у мережі фейсбук світлини вкритого градом подвір’я.

Коломиянин Юрій Романюк написав, що град випав вже і в Коломиї.

Івано-Франківськ накрила гроза й сильна злива. За кілька хвилин дощу патрульна поліція вже повідомляє про затоплення вулиць Гординського – Шевченка і Набережної під мостом на Пасічну.

Нагадаємо, синоптики попереджали про погіршення погоди в Івано-Франківській області. Сильні дощі триватимуть на Прикарпатті і завтра.