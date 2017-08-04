Внаслідок аварії на Франківщині пасажир автомобіля отримав перелом хребта

Вчора, 3 серпня, близько 13 год. 30 хв. 62-річний водій автомобіля “ВАЗ 21154”, рухаючись через перехрестя вулиць Хіміків-Тролейбусна в Івано-Франківську, не надав перевагу в русі автомобілю “Опель Мовано” під керуванням 39-річного водія, який перетинав перехрестя по головній дорозі.

Про це повідомили в Управлінні ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї

У результаті відбулося зіткнення, після чого автомобіль “Опель Мовано” став некерованим та зіткнувся із автобусом “І-VAN” під керуванням 55-річного водія. Працівники пожежно-рятувальної служби вжили заходів для змивання розлитих паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги та від’єднали клеми акумулятора.

Внаслідок ДТП 39-річний пасажир автомобіля “Опель Мовано” отримав тілесні ушкодження у вигляді компресійного перелому хребта.

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