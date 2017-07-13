Вища рада правосуддя звільнила коломийського суддю

15 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяви про відставку. Таке рішення ухвалила Вища рада правосуддя під час засідання у вівторок, 11 липня.
У списку є і судді з Прикарпаття, інформує кореспондент Бліц-Інфо. А саме:
– Беркій Оксана Юліанівна, суддя апеляційного суду Івано-Франківської області;
– Хільчук Іван Іванович, суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області.
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