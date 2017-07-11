На Коломийщині подали до суду на земельного орендаря, який заборгував державі понад 36 тисяч гривень

На Коломийщині подали до суду на земельного орендаря, який заборгував державі понад...

Коломийська місцева прокуратура пред’явила до господарського суду Івано-Франківської області позовну заяву в інтересах держави про розірвання договору оренди та звільнення земельних ділянок загальною площею 75,8 га вартістю 30 млн 354 тис грн.

Установлено, що зазначені ділянки використовував один із суб’єктів господарювання, який, не сплачуючи орендну плату, заборгував понад 36 тис. грн.

У позовній заяві прокуратура вимагає через суд стягнути всю суму боргу, розірвати договір оренди та зобов’язати товариство звільнити земельні ділянки.

Наразі триває судовий розгляд, повідомляє прес-служба прокуратури.