На Коломийщині розгорівся земельний конфлікт: дві агрофірми не поділили поле. ВІДЕО

На Коломийщині знову земельний конфлікт. Цього разу не поділили поле агрофірми “Райз-Прикарпаття” та “Прут-Генетик”.

Йдеться про наділ між селами Берем’яни та Хвалибогою. Обидві фірми вважають, що поле їхнє.

Деталі – у сюжеті “РАІ“.

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