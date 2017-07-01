Додому Новини Суспільство Випивайте щоранку каву з віскі і уникайте чоловіків: довгожителі розповіли свої секрети...

Випивайте щоранку каву з віскі і уникайте чоловіків: довгожителі розповіли свої секрети тривалішого життя

0
Поділитися
Фото ілюстративне.

Їсти все, займатись собою і навіть пропускати інколи склянку алкоголю.

Українська правда. Життя” опублікувала 8 порад довгожителів, які зібрав The Telegraph.

Don Yapon

Довгожителі доводять: секрети довголіття – не лише у обмеженнях і правилах, але й у задоволенні собою та своїм життям.

Уникайте чоловіків

Емма Морано иіз Північної Італії була найстарішою людиною на планеті.

Вона померла 117-річною в квітні цього року.

Бабуся сказала, що уникання чоловіків дарує їй здоров’я та радість.

Таку ж думку висловила Джессі Галлан (дожила до 109 років).

Вона сказала журналістам, що чоловіки створюють “більше проблем, ніж того вартують”.

Будьте добрими

Гертруда Уівер з США прожила до 116 років.

Її слова мудрості охоплювали цінності доброти для інших.

Вона жила за принципом: робіть з іншими так, як ви б хотіли, щоб поводились з вами.

Тримайте себе у формі

Дюранорду Вейларду з Гаїті – 110 років.

Щодня він прокидається о 5 ранку, щоб виконати щоденну зарядку – від 5 до 7 відтискань.

Їжте все

Коли Дзюньїтіро Мішава з Ямайки було 117 років, вона сказала, що статус найстарішої людини світу отримала саме завдяки тому, що була невибагливою у їжі.

І регулярно…

Набі Таджимі з Японії – 116.

Він каже, що ключ до довголіття – їсти тричі на день.

Склянку за здоров’я

Річарду Овертону зі США – 111 років.

Він багато років щоранку випиває каву з віскі.

Або три

Агнес Фентон із США уже 111 років.

Вона випиває щодня три пляшки пива, і трохи віскі.

Переконує, що лікар рекомендував їй “шампанське з пивом”.

Стежте за собою

Наприклад, Бернандо ЛаПалло із США прожив до 114 років.

Він щодня масажував свої ноги оливковою олією, щоб вони виглядали почували себе молодими.

Читайте також: Єдине правило довголіття – відсутність правила: про найстаршу жительку Печеніжина

Статті по теміБільше від автора