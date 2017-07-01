Випивайте щоранку каву з віскі і уникайте чоловіків: довгожителі розповіли свої секрети тривалішого життя

Емма Морано иіз Північної Італії була найстарішою людиною на планеті.

Вона померла 117-річною в квітні цього року.

Бабуся сказала, що уникання чоловіків дарує їй здоров’я та радість.

Таку ж думку висловила Джессі Галлан (дожила до 109 років).

Вона сказала журналістам, що чоловіки створюють “більше проблем, ніж того вартують”.