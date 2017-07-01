Випивайте щоранку каву з віскі і уникайте чоловіків: довгожителі розповіли свої секрети тривалішого життя

Їсти все, займатись собою і навіть пропускати інколи склянку алкоголю.
“Українська правда. Життя” опублікувала 8 порад довгожителів, які зібрав The Telegraph.
Довгожителі доводять: секрети довголіття – не лише у обмеженнях і правилах, але й у задоволенні собою та своїм життям.
Уникайте чоловіків
Емма Морано иіз Північної Італії була найстарішою людиною на планеті.
Вона померла 117-річною в квітні цього року.
Бабуся сказала, що уникання чоловіків дарує їй здоров’я та радість.
Таку ж думку висловила Джессі Галлан (дожила до 109 років).
Вона сказала журналістам, що чоловіки створюють “більше проблем, ніж того вартують”.
Гертруда Уівер з США прожила до 116 років.
Її слова мудрості охоплювали цінності доброти для інших.
Вона жила за принципом: робіть з іншими так, як ви б хотіли, щоб поводились з вами.
Дюранорду Вейларду з Гаїті – 110 років.
Щодня він прокидається о 5 ранку, щоб виконати щоденну зарядку – від 5 до 7 відтискань.
Коли Дзюньїтіро Мішава з Ямайки було 117 років, вона сказала, що статус найстарішої людини світу отримала саме завдяки тому, що була невибагливою у їжі.
І регулярно…
Набі Таджимі з Японії – 116.
Він каже, що ключ до довголіття – їсти тричі на день.
Річарду Овертону зі США – 111 років.
Він багато років щоранку випиває каву з віскі.
Агнес Фентон із США уже 111 років.
Вона випиває щодня три пляшки пива, і трохи віскі.
Переконує, що лікар рекомендував їй “шампанське з пивом”.
Наприклад, Бернандо ЛаПалло із США прожив до 114 років.
Він щодня масажував свої ноги оливковою олією, щоб вони виглядали почували себе молодими.
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