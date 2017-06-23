“Викинув тіло дитини і пішов пити пиво”: для винуватця ДТП родичі загиблого 9-річного Ромчика вимагають найсуворішого покарання

9-річного Ромчика Вредюка поховали в Микуличині лише вчора. Від трагедії поки не оговталися ні рідні, ні знайомі сім’ї. Жорстока ДТП, в якій загинула дитина, не вкладається в голові й досі. Байдужість усіх чотирьох її учасників вражає.

Наразі на судовий розгляд справи чекає в СІЗО водій автомобіля. Суд не дав йому можливості внести заставу, проте в родичів загиблого хлопчика далі залишається чимало запитань до правоохоронців і інших осіб, які були учасниками автопригоди.

Про це повідомляє “МІСТО“.

“Це трапилося в неділю під вечір 18 червня, — розповідає троюрідний брат Ромчика Ілитчук Роман. — Батько купив Роману нову іграшку, — спінера — а той на радощах побіг показувати її дідусеві, який живе неподалік. Йди до хати потрібно було через центральну дорогу узбіччям усього кількасот метрів”.

Їх хлопчик так і не дійшов. В якийсь момент на шаленій швидкості його збив автомобіль. Від удару дитину відкинуло на 20 метрів.

Свідками автопригоди були сусіди, які в шокованому стані не зрозуміли, що відбулося. Саме вони пізніше засвідчили правоохоронцям, що в машині на той момент перебувало 4 осіб: двоє дівчат і хлопців.

Після скоєння ДТП водій вийшов з автомобіля і помістив хлопчика в салон автівки, зникнувши з місця автопригоди. Сусіди, оговтавшись, зателефонували батькам дитини, які одразу виїхали по слідах в найближчу лікарню. Там Ромчика не знайшли, як і в інших медзакладах області…

Як пізніше стало відомо, тіло хлопчика знайшли за 20 кілометрів від рідного села на березі річки. Коли наступила смерть травмованої дитини — експертиза поки не встановила.

“Пізніше нам розповіли свідки, що бачили як двох дівчат ці молодики висадили з машини на найближчій автозаправці, звідки вже поїхали двоє. Звернули вправо в посадку і там залишили хлопчика. Живого чи мертвого — невідомо. Після цього вони повернулися на цю ж автозаправку, помили руки, випили кави і поїхали ховати автомобіль” — розповідає Ілитчук Роман.

Читайте також: Деталі смертельної ДТП: рідні шукали хлопчика, якого збив військовий і заховав у кущах, по лікарнях Коломиї і Делятина. ВІДЕО

Машину знайшли в родичів у сусідньому селі. За оголошенням про продаж її в інтернеті встановили особу водія. В той же день 22-річного Василя Бублика з Делятина затримали. Про інших осіб, які були в автомобілі правоохоронці інформацію не надають.

“Після того, як вони заховали машину, пішли пити в центр Делятина пиво. Їх там бачили свідки“, — продовжує Роман. — Там же водія й затримали”.

Чоловік каже, що знає лише те, що інший хлопець, який знаходився в машині також з Делятина — товариш Бублика, і не розуміє, чому правоохоронці нічого не розповідають про нього, інших осіб, які були учасниками автопригоди. Що це за люди і де вони зараз? І чи нестимуть вони хоч якусь відповідальність? Крім того, побоюється, що Бублик уникне найсуворішого покарання.

“Йому, як мінімум, має світити кілька статей, в тому числі й за водіння автомобіля під наркотиками”, — резюмує троюрідний брат загиблого. — Родичі хочуть для нього найсуворішого покарання”.

Роман каже, що жодного дзвінка від родичів Бублика батьки Ромчика не отримували. Не даються, звісно ж, чути й ті, хто приховали злочин. В Делятині, де жив і служив горе-водій, за словами нашого співрозмовника, бачити винуватця ДТП не хочуть: погрожують самосудом, якщо той уникне справедливого покарання.

Як розповів нам троюрідний брат дитини, родичі мають сумніви щодо справедливого слідства, адже, за його словами, на місці, де знайшли тіло Ромчика, досі не провели експертизи.

“Там нікого не було, я вчора їхав туди, на місці так і лежить капчик дитини і видно сліди, що його тягнули. Не розумію, невже там не має бути якогось слідчого експерименту”, — каже Роман Ілитчук. І додає, що того дня, коли дитину вже знайшли мертвою, батькам повідомили ледь не останнім. А вони так і шукали Ромчика по всіх лікарнях.

Ілитчук Роман, як і старший брат загиблого хлопчика, — учасники АТО. Кажуть, якщо побачать, що горе-водію намагатимуться зменшити термін покарання, то розмовлятимуть з судом силою. І загалом прагнуть, аби справу розглядала військова прокуратура, адже водій був військовозобов’язаним.

Закінчує Роман зверненням до всіх учасників автопригоди. Каже, що в АТО навіть ворога не залишають на полі бою, відтягують його тіло в сторону. Яка ж має бути в душах жорстокість, щоб залишити дитину помирати просто неба…

Читайте також: Батько водія, який збив насмерть 9-річного хлопчика, називає трагедію своїм покаранням від Бога. ВІДЕО