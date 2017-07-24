Відтепер вступники можуть відслідковувати статус своїх заяв і результати конкурсів на мобільних телефонах та планшетах

Відтепер вступники можуть відслідковувати статус своїх заяв і результати конкурсів на мобільних...

Єдина державна електронна база з питань освіти запустила стартову версію мобільного додатку “Особистий електронний кабінет вступника”, за допомогою якого абітурієнти зможуть відслідковувати статус своїх заяв і результати конкурсів до вишів на мобільних телефонах та планшетах.

Наразі сервіс доступний для користувачів операційної системи Android, однак також розпочато реєстрацію додатку в App Store, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Oсвіта.ua

Для того, щоб скористатися додатком, вступникові необхідно зазначити логін і пароль особистого електронного кабінету.

Основні функції додатку є інформування про подані заявки на конкурсні пропозиції, відображення статусу заявки в реальному часі, інформація про конкурсні пропозиції та результати конкурсу.

Розробники додатку зазначають, що він не надає можливості внесення змін в подані заяви на вступ, подачі заяв онлайн, складання вступних іспитів онлайн та переваг на участь в конкурсі при вступі на ту чи іншу конкурсну пропозицію.

Завантажити додаток можна за цим посиланням.

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