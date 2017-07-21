Більше 12 тисяч заяв абітурієнтів зареєстрували у Прикарпатському національному університеті

В Україні триває цьогорічна вступна кампанія.

За інформацією приймальної комісії Прикарпатського національного університету, станом на 12:00 20 липня вже зареєстровано 12 тисяч 524 заяви від вступників на навчання за всіми освітніми рівнями (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).

Зокрема, від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти через особисті електронні кабінети надійшло 10 тисяч 470 заяв, з них 9 тисяч 522 – на денну форму навчання, 948 – заочну. Як свідчить моніторинг, найбільше зареєстровано заяв вступників на таких факультетах: факультет туризму – 1 тисяча 171 заява; факультет історії, політології і міжнародних відносин – 1 тисяча 35 заяв; факультет іноземних мов – 899 заяв; економічний факультет – 891 заява.

Відповідно до етапів проведення вступної кампанії 2017 року в Університеті, починаючи з 17-го липня, розпочалися вступні випробування (співбесіди, творчі конкурси, вступні іспити) на окремі спеціальності, які триватимуть до 26 липня, пише прес-служба ПНУ.

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