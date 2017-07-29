Відтепер користувачі української соціальної мережі Ukrainians можуть обмінюватись повідомленнями та коментувати контент

Розробники української соціальної мережі Ukrainians оголосили про вихід нового функціоналу. Тепер усі користувачі можуть обмінюватись повідомленнями та коментувати контент.

Про це повідомила співзасновниця соцмережі Олександра Струмчинська, пише Дзеркало Коломиї.

“Переглядайте, надсилайте, коментуйте, тестуйте та закликайте друзів реєструватись вже у найбільшій українській соціальній мережі https://www.ukrainians.co“, – йдеться у повідомленні.

“Нас вже майже 300 000. Не забувайте, що успіх Ukrainians насправді – наш спільний успіх!“- написала Олександра.