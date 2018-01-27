До весни в Україні подорожчає цукор

Профільна асоціація “Укрцукор” прогнозує підвищення закупівельних цін на цукор на 5-10% вже у березні. Відпускні ціни можуть підвищитися на 7%.

Про це повідомляє “Сегодня” з посиланням на керівника аналітичного відділу асоціації Руслану Бутило.

“Закупівельні ціни підуть трохи вгору, але незначно. Ми дуже залежимо від світових цін. На перший погляд, може здатися, що частка експорту в нашому виробництві не дуже велика, тому прямої прив’язки до міжнародних цінами у нас начебто немає, але по факту одні і ті ж тенденції — коли світ йде вгору, Україна йде вгору, коли світ йде вниз, Україна йде вни… Тому прогнозуємо, що в Україні ціни збільшяться десь на 5-10% до весни, і світ, за різними оцінками, теж піде вгору, але несуттєво”, — відзначила Руслана Бутило.

На думку Бутило, світові ціни на цукор здебільшого залежать від ситуації в країнах — великих виробників, таких як Індія і Бразилія, а також від цін на нафту.

Сьогодні, ціни на цукор на внутрішньому ринку нижчі в порівнянні з минулим роком. Однак, після завершення сезону цукроваріння оптово-відпускні ціни піднімуться приблизно на 5-7%.