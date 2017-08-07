Вчителька повернула знайдений гаманець, а патрульна з Коломиї допомогла розшукати власника

В Івано-Франківську вчителька з патрульними повернули загублений гаманець, в якому було понад 7000 гривень.

7 серпня до поліції звернулася мешканка Івано-Франківська. Вона повідомила, що на вулиці Коновальця знайшла гаманець з грошовими коштами та документами й хотіла б повернути їх власнику, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу патрульної поліції міста.

Патрульні встановили особу власника документів. У присутності свідків поліціанти перерахували гроші – в гаманці було 7514 гривень. А ще – посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

Чоловік, якому повернули гаманець, дякував патрульним і жінці, яка його знайшла. Пояснив, що втратив портмоне з власної необережності.

Жінка, яка знайшла гроші – вчителька Івано-Франківської ЗОШ №22. Вона сподівається, що цей приклад стане взірцем для учнів.