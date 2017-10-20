Вчені назвали незвичну причину зниження інтересу до сексу у жінок

Вчені з Університету Північної Кароліни вияснили, що інтенсивні заняття спортом значно знижують сексуальне бажання у жінок.

До такого висновку експерти прийшли, проаналізувавши дані про фізичні навантаження та сексуального життя жінок, пише “24” з посиланням на The Sun.

Науковці відзначають, що найбільш спортивні дівчата, які годинами тренуються в спортзалах і намагаються повністю позбутися від жирових відкладень, практично не відчувають потягу.

Вчені пояснюють, що через постійні тренування у жінок порушується робота гіпофізу. В результаті організм не виробляє достатню кількість тестостерону та естрогену – гормонів, які відповідають за рівень жіночого інтересу до сексу.

За словами науковців, у заняттях спортом треба дотримуватися помірності, оскільки для нормального функціонування репродуктивної системи жіночого організму необхідно мати певну кількість жирової тканини.