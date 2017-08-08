В Єгипті турист із Західної України врятував 20-річну австрійку від акули

На єгипетському курорті Марса-Алам 52-річний житель Ужгорода Михайло Волошин врятував молоду австрійську туристку від акули.

Як зазначається, він прилетів до Єгипту 5 серпня і відразу почав свій відпочинок з подвигу. За його словами, він не планував нікого рятувати – просто так вийшло. Відразу після прильоту українець взяв відеокамеру і разом з дружиною пішов знімати риб. Поруч з ними плавала група туристів з Австрії, а серед них 20-річна дівчина. Біля неї відбувалося щось незвичне, тож Михайло підплив ближче – подивитися, повідомляє портал “Турпрофі”.

У це місце зазвичай припливали дельфіни, яких акули уникають. Звідки там узялась акула і чому саме дівчина привернула її увагу, ніхто так і не зрозумів. Ймовірно хтось з туристів годував риб, або якимось іншим чином спровокував хижака. Акула раптово з’явилася перед дівчиною і вкусила її за живіт, вирваши добрячий шмат плоті. Коли дівчина закричала, Михайло підплив і поранена вхопилася за нього, а далі українець щосили поплив до берега. Весь цей час акула кружляла поруч, проте туристам вдалося втекти. Дівчину Михайло витягнув з моря самостійно. Вона була при свідомості.

Поранену дівчину, за даними персоналу готелю, відвезли в госпіталь Хургади.

Читайте також: Українські відпочивальники підчепили в Туреччині небезпечний вірус

“З нами в готелі відпочивав хлопець – один з начальників київського МНС, – він зреагував найшвидше. Думаю, це йому треба подякувати за те, що жертв більше не було. Хлопець сказав рятувальникам, щоб хапали човни і діставали всіх, хто там ще плавав – на поверхні було видно багато масок пірнальників”, – розповів один з очевидців події.

За словами очевидців, дівчину вкусила невелика біла акула. “Видно було, що єгиптяни нічого такого не очікували і трохи розгубилися. Нам сказали, востаннє акули тут з’являлися в 2015 році, а до цього – в 2009″, – розказав Микола.

Місцина Марса-Алам відома збереженими кораловими рифами. Там відпочивають насамперед дайвери, особливо ті, хто мріє подивитися на ламантинів (морських корів), занесених до Червоної книги, які мешкають саме в цьому регіоні.

Після інциденту, 6 серпня, море для дайверів в Марса-Алам закрили. Рятувальники вивчають обстановку.

Читайте також: Куди і за скільки можуть поїхати відпочивати туристи з Коломиї