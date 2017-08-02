Українські відпочивальники підчепили в Туреччині небезпечний вірус

Сім’я українців, що відпочивали в одному із турецьких готелів на популярному курорті в Анталії, заразилась небезпечним вірусом.

Про це повідомив друг потерпілого, нардеп Віталій Купрій, пише 24 канал.

Ситуація складна, адже вірус дуже швидко поширюється: спочатку захворіла одна дитина і вже незабаром симптоми з’явились і в дорослих.

“Приїхали 20 липня, на третій день молодша дитина захворіла вірусом Коксакі, але тоді лікарі не сказали, що це. Після цього перехворіли всі, хворію зараз я, форма хвороби страшна: 4 дня температура 40, потім висип розміром з горох по всьому тілу і лопається, не сплю третій день плюс діарея, і таке було з усіма членами сім’ї“, – цитує туриста Купрій.

При цьому готель мало реагує та відмовляється надавати допомогу. Додому туристи будуть повертатись на загальному літаку, тож є вірогідність, що вірус потрапить в Україну.

“Ця хрень заразна. Інкубаційний період від 10 днів до місяця і заразитися можна повітряно-крапельним шляхом. І ми їдемо в Київ 03.08“, – пише турист.

Коксакі дуже небезпечний вірус, що найбільше вражає кишково-шлунковий тракт. Він дуже швидко поширюється, легко передається від людини до людини: при кашлі або через контакт з сечею.

Ускладнення від цього вірусу можуть бути серйозні: вірусний менінгіт, енцефаліт, параліч, перикардит, міокардит і навіть діабет.