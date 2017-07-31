Куди і за скільки можуть поїхати відпочивати туристи з Коломиї

“Куди поїхати відпочивати?” – питання, що цікавить коломиян щоліта. Ми спробували відповісти на нього разом із туристичною агенцією “Феєрія Мандрів”, в якій кожен може знайти відпочинок на свій смак.
Для любителів відпочити недорого, проте якісно, пропонуються курорти в Болгарії, Туреччині, Єгипті, а також в Україні (Коблево, Одеса, Затока).
Болгарія – унікальна країна, яка заманює не тільки своїми природними багатствами, спекотним кліматом та прохолодою Чорного моря, а й приємною ціною.
Ціни від 200-250€ за 7 ночей.
Сюди включений стандартний пакет послуг (проїзд, трансфер, страхування, проживання) і можуть бути включені сніданки (в залежності від путівки).
Туреччина – країна all inclusive, для любителів смачно та багато поїсти. Крім того, відпочинок у Туреччині залишає купу емоцій. Ціни від 350€ (все включено) та стандартний пакет послуг за 7 ночей.
Єгипет – країна сонця, чаруючої пустелі і надзвичайної краси Червоного моря. 3 найпопулярніші курорти в Єгипті:
Хургада та Шарм-ель-Шейх – популярні курорти з великою кількістю туристів.
Хургада – для любителів пасивного відпочинку, а Шарм-ель-Шейх – для любителів дайвінгу та активного проведення часу. Варто зазначити, що в обох можна зустріти багато росіян. Ціни від 350€ з особи, де включено стандартний пакет послуг і можлива концепція “all inclusive” в залежності від путівки.
Марса Алам – курорт , де відпочивають здебільшого європейці та немає ніяких “східних сусідів”. Місце, яке почало розвиватись зовсім нещодавно, та вже чарує найкрасивішим та найцікавішим Червоним морем з екзотичними, незайманими кораловими рифами. Ціни від 395€ з особи (включено стандартний пакет послуг).
Не варто забувати і про рідне – українське.
Одеса, Коблево і Затока – популярні курорти з чудовими краєвидами. Ціни на відпочинок, в які входить готель або готель + харчування ( в залежності від путівки):
Одеса – без харчування – від 2300 грн, з сніданками – від 3000 грн.
Коблево – без харчування – від 2500 грн, з сніданками – 3400 грн.
Затока – без харчування – від 1800 грн, з дворазовим харчуванням – від 3000 грн.
Зараз інформація для тих, хто може дозволити собі трохи дорожчу відпустку.
Чорногорія, Хорватія і Албанія – найпопулярніші серед коломиян країни.
Чорногорія – країна сонця, де природа чарує, а історія – не залишає байдужим.
“Вітаю тебе з найгарнішого куточка усього світу”, – писав у листі до своєї дружини Бернард Шоу.
Ціни на путівки у “найгарніший куточок усього світу” – від 440€, без харчування, та з стандартним пакетом послуг за 11 ночей.
Хорватія вважається однією з найкращих країн для відпочинку. Тут сонце майже не заходить за хмари. Адріатичне море – чисте і прозоре. Ціни – від 299€ за 7 днів, де включено стандартний пакет послуг, та без харчування, яке, до речі, там дуже дороге, з харчуванням – від 450€.
Албанія донедавна була закритою країною, та зараз почала дуже активно розвиватись, місцина для тих, кому набридли звичні маршрути і “окультурені” курорти.
Ціни на подорожі до цієї країни-загадки від 399€ за 10 днів, де включено стандартний пакет послуг, без харчування або з сніданками, в залежності від путівки.
Варто зазначити, що у всіх трьох країнах немає концепції “all inclusive” і можливі тільки авіаперельоти.
Не можу не згадати про райські місця для палких любителів екзотики. Проте, на них ціни дещо “кусаються”. До прикладу, 10 днів на Шрі-Ланці обійдуться від 1800$ за 9 ночей, на Сейшельських островах – від 1500-1600$ за 9 ночей, на Мальдівах – від 1000-1100$ за 9 ночей, а тур Таїланд – Індонезія (Балі) – від 1599$ за 14 днів (У вартість всіх путівок входить стандартний пакет послуг + сніданки).
Подорожі – це завжди позитивні емоції і нові знання.
“Тільки про дві речі ми будемо шкодувати на смертному одрі – що мало любили і мало подорожували”, – сказав відомий письменник Марк Твен.
До його слів варто прислухатись.
АВТОР: Людмила КАДОБ’ЯНСЬКА
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