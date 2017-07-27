Коломиянам розповіли, скільки має тривати відпустка

Щорічна, навчальна, творча, соціальна. Усі ці слова про найулюбленіший період життя кожної людини – відпустку. Найчастіше працівники чекають літніх сонячних днів, аби використати майже місяць заслуженого відпочинку. Скільки часу на відпустку гарантує законодавство кожній працевлаштованій людині?

Згідно з законом України про відпустки, кожен працівник має право на щорічну відпустку, якщо він пропрацював 1 календарний рік, розповідає Марія Тимошик, начальник відділу з питань праці та соціально-трудових відносин департаменту соціальної політики Коломийської міської ради. Ця відпустка має бути зі збереженням зарплатні і тривати щонайменше 24 календарні дні, повідомляє НТК.

“Однак є категорії працівників, які мають довшу відпустку, – продовжує Марія Тимошик, – це люди, які працюють у важких умовах, до прикладу шахтарі. Також довша відпустка – у держслужбовців – їм дають 30 календарних днів, щоб відпочити від праці. Ще довше відновлюють сили для нових робочих буднів педагоги”.

Також кілька додаткових днів до відпустки можуть отримати фахівці, які левову частину робочого часу проводять за комп’ютером, або працюють в стресових ситуаціях чи мають ненормований робочий графік.

Окрім цього, кожен працівник має право на додаткову відпустку, однак уже без збереження зарплатні. Її тривалість не повинна перевищувати 15 днів.

До слова, додаткові дні відпочинку мають учасники бойових дій. Роботодавці повинні їм гарантувати це право.

Якщо роботодавець порушує ваше право на обов’язкову відпустку, то кожна людина може звернутись в департамент соціальної політики Коломийської міської ради, або зателефонувати на гарячу лінію за номером (03433) 2-26-57.

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